Noivas de preto, com vestidos curtos, de sapatos coloridos… Noivos em pé, sentados, carrancudos… Retratos no dia do casamento sempre foram um must nos acervos fotográficos das famílias brasileiras. Neste post, selecionamos algumas fotos de casais no dia de seu casamento. E você? Também tem alguma imagem desse tipo guardada em casa?