Paisagens do litoral

Muitos leitores atenderam ao pedido que fizemos no post Férias em Santos e nos enviaram imagens da família na praia. Tentaremos publicar todas elas já nos próximos dias. Mas hoje vamos começar de maneira diferente. Em vez de retratos, selecionamos algumas fotos de antigamente da Ilha Porchat e da Praia do Gonzaguinha, enviadas por Jaime Benedetti. Como ele destaca, são verdadeiras raridades. Vale a pena ver e comparar com as cenas atuais que conhecemos do litoral sul paulista. E aí? Preparado para a viagem?