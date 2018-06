Roupa de 1.º pagamento

Hoje com 77 anos, Amaury Antunes Guedes tinha entre 10 e 13 anos nesta foto, tirada provavelmente em 1947. Ele é o primeiro à esquerda, de terno e gravata. E usava a roupa que comprou com seu primeiro pagamento como entregador de pão em uma padaria. Segundo sua filha, a jornalista Denize Guedes, que nos enviou a foto, ele só não tem certeza do local, que não foi marcado no verso da imagem. Pode ser Santana do Livramento ou Itaqui, no Rio Grande do Sul. Filho de militar, Amaury nasceu em Rosário do Sul.

“Esta foto foi descoberta neste ano por um primo meu de Porto Alegre, o Thiago Guedes. Eu nunca tinha visto um retrato do meu pai assim tão novinho, foi um presente“, conta Denize.

Além de Amaury, estão na foto, da direita para a esquerda, na parte de cima, os avós de Denize Francisco e Elcy e seus tios Cleides (no colo), Adão e Ieda. Abaixo, aparecem os também tios Natália, Mauro, Maria Augusta e Katia.

Denize também nos mandou uma foto da mãe dela, Maria Odeise Ramos Guedes, que aparece ajoelhada no dia de sua primeira comunhão. O retrato foi tirado no fim dos anos 1940. Hoje, ela está com 73 anos. Ao lado de Maria Odeise, está sua irmã Odalice Ramos Gonçalves, de 72. A imagem foi feita depois da missa em uma igreja de Campina Grande, Paraíba, onde as duas nasceram. Como elas lembram, um fotógrafo costumava ficar sempre a postos para registrar o momento. Na década de 1970, as irmãs migraram para São Paulo. Maria Odeise mora hoje no Tucuruvi, zona norte da cidade, e Odalice, em Cajamar, na Região Metropolitana.