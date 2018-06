Um século e meio de história

Esta fotografia é uma das mais antigas que já recebemos. Foi enviada por João Bekman Alves e mostra seus bisavós Joaquim Justino Alves Ferreira e Maria Thereza da Conceição, no dia do casamento deles, em 1863. Na época, o noivo tinha 30 anos e a noiva, apenas 14. Segundo João, Joaquim foi um chefe influente do Partido Conservador e vereador de Franca, no interior paulista, ainda na época do Império. Era também um próspero agricultor – foi, por exemplo, um dos pioneiros do plantio do café na mesma cidade de Franca. Já Maria Thereza era herdeira da Fazenda Pouso Alto.

João conta também que uma parente distante dele tem uma fotografia do casamento de seus avós exatamente nesse mesmo cenário em 1867. E essa mesma parente contou que essas fotografias feitas em estúdios eram reveladas e reproduzidas nos Estados Unidos, utilizando o formato da moda da época – o cabinet portrait.

