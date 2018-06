Visita ilustre

A pose foi para um momento especial: a visita em 1924 do então presidente de São Paulo, Washington Luiz, ao coronel Jeremias Muniz Júnior, então prefeito de Iguape, no interior paulista. Jeremias era avô de Luiz Antônio Muniz de Souza e Castro, que nos enviou a foto. Washington também ocuparia mais tarde, entre 1926 e 1930, o cargo de presidente da República.

Na frente dele na foto, de laçarote nos cabelos, está a mãe de Luiz Antônio, que se tornaria a senhora Hebe Muniz de Souza e Castro ao se casar com o neto do abolicionista Antonio Bento de Souza e Castro. Ladeando o presidente, as tias maternas de Luiz Antônio.