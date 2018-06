A foto do dirigível Hindenburg Zeppelin sobrevoando São Paulo foi tirada em 1936 por Hans J. Müller, tio do empresário Marius Rathsam.

Marius conta que a escola alemã Olinda Schuller, onde estudava, levou seus alunos de bonde da Rua Augusta até o belvedere do Trianon para que eles vissem a chegada do Zeppelin, marcada pontualmente para as 10 horas.

Vindo do Rio, o dirigível sobrevoou a capital paulista por meia hora e foi embora – não havia local para que pousasse na cidade.