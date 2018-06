15 anos sem os Mamonas

A notícia chocou o País numa noite manhã de domingo. No auge do sucesso, a banda Mamonas Assassinas desaparecia num trágico acidente aéreo na volta de mais um show da turnê que correu o Brasil. O jatinho que transportava os integrantes do grupo de músicas e performances irreverentes chocou-se, no fim da noite do dia 2 de março de 1996, com a Serra da Cantareira, a poucos minutos do pouso em Guarulhos, cidade natal dos Mamonas.

.

Morreram todos os integrantes (Dinho, os irmãos Samuel e Sérgio, Júlio e Bento), o piloto, o co-piloto e dois assistentes dos artistas. A tragédia causou comoção nacional, e homenagens ao grupo foram promovidas em diversas cidades. Veja outras páginas do Estado no dia 3 de março de 1996:

. . .

. . .