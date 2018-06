15 anos sem Renato Russo

Uma legião de fãs chorou o 11 de outubro de 1996. Após dias de isolamento e depressão profunda, Renato Russo morria, encerrando um ciclo do rock brasileiro. Com a sua Legião Urbana, Renato tornara-se um dos maiores ídolos do país.

O conjunto formado por Renato, Marcelo Bonfá, Dado Villas-Lobos e Renato Rocha estourou em Brasília nos anos 80 e logo conquistou todo o País com músicas que se tornaram hinos de uma geração: Que país é este?, Vento no litoral, Pais e Filhos, Será, Eduardo e Mônica, entre outras que marcaram época.

Em 1989, antes de lançar o quinto disco do Legião, Renato descobriu que portava o vírus da aids. A banda ainda teve fôlego para mais discos. O oitavo e último álbum foi lançado em setembro de 1996.





Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito



