Os americanos e seus carros

O Estado de S.Paulo 21/07/1911

A edição de 31 de julho de 1911 trazia, entre as notas de diversos assuntos da seção “Do meu e do alheio” , uma nota tratando do crescimento da indústria automobilística na América.

Segunda-feira, 31 de julho de 1911

Em 1911, os Estados Unidos contavam com 474 fábricas de automóveis. Em suas vias transitavam 447.601 automóveis.

Detalhando o número de fábricas por Estados e os locais com maior tráfego de automóveis, a nota afirmava que era a nação com maior número de fábricas de automóveis e também com o maior número de veículos em circulação.

Até hoje o país está entre os primeiros nas listas de maior número de carros por habitante.

Fonte: Forbes.com

Pesquisa e texto: Lizbeth Batista