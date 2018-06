17 de outubro de 1981

Passados os anos da era Fittipaldi, um novo capítulo da história do automobilismo brasileiro começava a ser escrito há três décadas. Com um quinto lugar no Grande Prêmio de Las Vegas, Nelson Piquet conquistava o primeiro de seus três títulos mundiais na Fórmula 1. Os outros viriam em 1983 e 1987.

