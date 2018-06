Aconteceu em 31 de julho

Há 3 anos (2011) plataforma da Agência Estado para o mercado financeiro, o AE Broadcast, lançava serviço ininterrupto de notícias

Há 5 anos (2009) a Justiça proibia o jornal “O Estado de S. Paulo”de divulgar dados sigilosos do processo envolvendo o empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney

Há 5 anos (2009) morria aos 76 anos, Corazon Aquino, Corazon Aquino, presidente das Filipinas (1986-1992) e heroína da revolução de 1986

Há 8 anos (2006) por motivo de saúde, Fidel Castro delegava provisoriamente o controle do governo a seu irmão Raúl Castro, segundo homem da hierarquia cubana e ministro das Forças Armadas

Há 20 anos (1994) a ONU autorizava invasão americana do Haiti

Há 50 anos (1964) a nave espacial americana Ranger VII chegava à Lua e enviava fotografias à Terra

Há 55 anos (1959) o grupo separatista Pátria Basca e Liberdade(ETA) era fundado por dissidentes do Partido Nacionalista Basco(PNB). Tinha como objetivo lutar por meios pacíficos pela autonomia da região basca na Espanha e contra o regime do ditador Francisco Franco

Há 70 anos (1944) o piloto- escritor francês Antoine de Saint-Exupéry desaparecia no Light-ning P-38, que pilotava quando sobrevoava o mar Mediterrâneo. Em 1981, o depoimento de um piloto alemão esclareceu o caso, veja aqui

Há 230 anos (1784) morria Denis Diderot, filósofo e escritor francês, um dos símbolos do Iluminismo e um dos ideólogos da revolução francesa

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |