Aconteceu em 24 de junho

Dia Internacional do Leite

Dia de São João

Há 5 anos (2010) a Itália era eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, na África do Sul, após perder para a Eslováquia por 3 a 2

Há 10 anos (2005) Mahmoud Ahmadinejad era eleito presidente do Irã, tornando-se o primeiro não clérigo a chegar ao cargo no país

Há 25 anos (1990) a seleção brasileira era eliminada da Copa do Mundo na Itália, após perder por 1 a o para a Argentina

Há 30 anos (1985) Roque Santeiro estreava na TV Globo. A novela havia sido censurada na década de 1970

Há 65 anos (1950) o Brasil estreava na Copa do Mundo. No Maracanã, venceu o México por 4 a 0

Há 80 anos (1935) um acidente aéreo matava Carlos Gardel, o consagrado cantor e compositor de tango

Há 195 anos (1820) nascia no Estado do Rio, o escritor Joaquim Manuel de Macedo, autor de A Moreninha. A obra marcou o início do movimento romântico no Brasil

