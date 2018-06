Aconteceu em 16 de julho

Dia de Nossa Senhora do Carmo

Dia do Comerciante

Há 15 anos (2000) Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho, o escritor, jornalista e político brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras

Há 20 anos (1995) era lançado o Website da Amazon.com

Há 35 anos (1980) a TV Tupi era tirada do ar por ordem do governo federal que havia cassado a sua concessão

Há 65 anos (1950) a seleção brasileira de futebol era derrotada pelos uruguaios no final da Copa do Mundo, no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Há 70 anos tinha início a Conferência de Potsdam, onde líderes das potências aliadas vencedoras da Segunda Guerra Mundial reuniram-se para definir o futuro da Alemanha

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |