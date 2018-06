Aconteceu em 21 de outubro

Dia Mundial da Televisão

Dia do Contato Publicitário

Há 1 ano (2014) o velocista sul-africano Oscar Pistorius,astro do atletismo paralímpico, era condenado a cinco anos de prisão pela morte da namorada em 2013

Há 5 anos (2010) o cubano Guillermo Fariñas ganhava o Prêmio Sakharov 2010 de direitos humanos pelo Parlamento Europeu, o terceiro dissidente cubano a receber a distinção. A oposição cubana celebrava a notícia, destacando que a escolha era uma mensagem de mudança para o governo de Raúl Castro

Há 25 anos (1990) Ayrton Senna se tornava bicampeão mundial de Fórmula 1 em Suzuka, no Japão. Clique aqui conferir o perfil do piloto no Acervo Estadão

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |