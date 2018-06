Aconteceu em 29 de dezembro

Há 15 anos (2000) Fernando Collor de Mello comemorava o fim da proibição que o impedia de exercer funções públicas. Durante processo de Impeachment em 1992, Collor teve seus direitos políticos cassados e foi declarado inelegível por oito anos

Há 25 anos (1990) morria Paulo Tapajós, radialista, compositor e cantor carioca

Há 40 anos (1975) uma bomba explodia no Aeroporto LaGuardia em Nova Iorque, matando 11 pessoas e ferindo gravemente outras 74. Até hoje a autoria do atentado não foi confirmada, as suspeitas recaíram sobre grupos nacionalistas croatas

Há 40 anos (1975) Dom Cláudio Hummes assumia a Diocese de Santo André, sucedendo Dom Jorge Marcos de Oliveira

