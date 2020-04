60 anos da inauguração de Brasília

Em 21 de abril de 1960 concretizava-se a mudança da capital do País com a inauguração de Brasília. Veja nas páginas originais do jornal da época e na galeria de fotos como foram os primeiros dias da nova cidade idealizada por Juscelino Kubitschek e projetada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lucio Costa.

