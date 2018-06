80 anos de braços abertos sobre a Guanabara

Vista aerea do Cristo. Reprodução Suplemento Rotogravura 16/4/1932



A história do monumento mais conhecido do Brasil começou há muitos anos, em 1859, quando o padre Pedro Maria Boss se encantou com a beleza do Corcovado e deu à princesa Isabel a idéia de construir um monumento religioso no local. Como essa era uma tarefa muito difícil para a época, no entanto, planos para fazer a estátua só surgiram novamente em 1921, em comemoração ao Centenário da Independência do Brasil em 1922. A montanha do Corcovado, que já havia chamado a atenção do padre, venceu a disputa com o Pão de Açúcar e o Morro de Santo Antônio e foi escolhida para abrigar o monumento.

A pedra fundamental do Cristo foi colocada no dia 4 de abril de 1922. No ano seguinte, foi lançado um concurso para projetos de monumentos ao Cristo Redentor. O engenheiro Heitor da Costa Silva venceu com o seu desenho e as obras começaram em 1926.

Em 1931 o Cristo finalmente estava pronto – 72 anos depois da idéia do padre Pedro Maria Boss. A inauguração da estátua foi um grande acontecimento. As luzes que iluminam o monumento foram acesas da Itália, pelo inventor do telégrafo sem fio, Gugliemo Marconi. A beleza do monumento deixou todos impressionados.

O Cristo ganha novo sistema de iluminação com 44 novos refletores doados pela General Eletric.

Reforma trouxe Cristo Redentor de volta à paisagem do Rio. Livre dos andaimes que a cercaram durante os sete meses de reforma, a estátua ressurgiu com festa de inauguração e nova iluminação com efeitos especiais.

7/7/2007- O Cristo Redentor é eleito uma das novas sete maravilhas do mundo, com cerca de 100 milhões de votos.

