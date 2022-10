Apesar de eleições presidenciais acontecerem no País há 131 anos, as mulheres só conseguiram participar delas há menos de um século.

Quantos indivíduos ocuparam o cargo? Quantos foram eleitos direta e indiretamente? Quantas mulheres concorreram ao Planalto? Conheça esse e outros números da história das eleições presidenciais através de páginas, fotos, galerias e vídeos do Acervo Estadão.

90 anos do voto feminino no Brasil

Há apenas 90 anos as mulheres conquistaram o direito ao voto. Foi com a instituição do primeiro Código Eleitoral do País, decretado em 24 de fevereiro 1932, que as mulheres passaram a participar das eleições. Um avanço para a democratização do voto no Brasil, a nova lei também criou a Justiça Eleitoral, adotou o sistema de votação proporcional e instituiu o voto secreto.

A pressão pelo voto feminino , existente desde os primeiros anos da República, começou a se estruturar com mais força na década de 1920, com a criação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. A organização política, presidida por Bertha Lutz, lutou pela pauta diante de diferentes governos.

4 candidatas: recorde de candidaturas de mulheres

As eleições presidenciais deste ano têm recorde de candidatas à Presidência da República, 4 mulheres entraram na corrida eleitoral; Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Soraya Thronicke (União Brasil) e Sofia Manzano (PCB). Essa também é a primeira eleição com chapas com candidatas a presidente e vice mulheres, a chapa de Simone Tebet e Mara Gabrilli (PSDB) e a de Vera Lúcia e Raquel Tremembé.

A primeira mulher a concorrer à Presidência foi a advogada Lívia Maria Pio (PN), nas eleições de 1989. A segunda foi Thereza Ruiz, no pleito de 1998. Em 2006, Heloísa Helena (PSOL) e Ana Maria Rangel (PRP) entraram na disputa pelo Planalto. Marina Silva (PV) e Dilma Rousseff (PT) participaram da corrida eleitoral de 2010, a última venceu a eleição, em segundo turno, com 56.05% dos votos e se tornou a 1ª e única presidente mulher eleita até hoje no Brasil . Em 2014, Luciana Genro (PSOL) , Marina Silva (PSB) e Dilma Rousseff (PT) foram candidatas no pleito onde a petista foi reeleita. Um total de 15 mulheres concorreram como vice nas eleições presidenciais, mas nenhuma teve a chapa eleita. Até hoje 13 mulheres entraram na disputa pelo cargo mais alto do Executivo.

