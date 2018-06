A corrida pela conquista do Pólo Sul

As expedições em busca do Pólo Sul foram destaque na edição de 09 de junho de 1911, do Estado.

A página central do jornal trazia uma gravura com um mapa da região gelada e fotos dos chefes de diferentes expedições: Capitão R.F. Scoot, inglês; Capitão Amundsen , norueguês ; Capitão Sghirase, japonês; Dr. Douglas Mawson, australiano. O desbravamento do continente Antártico, até a chegda ao pólo constituía “um dos assumptos mais notáveis que preoccupam o mundo scientifico”.

Sexta-feira, 09 de junho de 1911

Entre as corridas mais disputadas do século XX, a chegada aos pólos mobilizou nações e instigou exploradores e cientistas do mundo todo.

O concorrido feito de fincar uma bandeira no Pólo Norte foi realizado pelos americanos Robert Peary e Frederick Cook, em 1909. O título de primeiros exploradores a chegarem ao extremo Norte, é mantido sob controvérsias.

Depois da chegada ao pólo Norte, a próxima grande conquista passou a ser alcançar o pólo Sul.

As expedições mais próximas de primeiro realizar o feito foram conduzidas pelo Capitão Amundsen e pelo Capitão Scoot.

Condecorado pela Royal Geographical Society, o capitão Robert Falcon Scott realizou sua primeira viagem à Antártida em 1901. O objetivo era chegar o mais próximo possível do pólo Sul, mas a expedição se desviou da rota, e não obteve êxito.

Dez anos depois, Scoot seguiu corretamente a rota traçada pelo, também britânico, Capitão Shackleton, em 1908. Chegou ao almejado local, a tempo de ver a bandeira norueguesa fincada no gelo.

O Capitão Roald Amundsen chegou ao Pólo Sul 35 dias antes de expedição rival. O explorador norueguês, numa decisão audaz, aportou na baía das Baleias e optou por tomar uma rota inexplorada e hostil.

Partiu do seu acampamento, em 19 de outubro, com quatro homens, quatro trenós e 52 cães em direção à latitude de 90°Sul. Passaram pela Barreira de Ross, percorreram o difícil caminho do Plato Antártico conhecido como Glaciar Heiberg. Atravessaram a cadeia montanhosa e finalmente atingiram o planalto do Pólo, em 14 de dezembro.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

Siga o Arquivo Estadão: twitter@estadaoarquivo e facebook/arquivoestadao





Veja também:

# Abaixo de zero

#Pesquisa no continente gelado