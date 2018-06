A Europa e a Revolução Mexicana

Na edição do Estado de 11 de março de 1911, encontramos os ecos da Revolução Mexicana na Europa.

A um oceano de distância da República Latino Americana, e sem grandes interesses econômicos no país, as Nações Européias evitaram envolver-se no conflito, até a eclosão da Primeira Guerra Mundial.

Apesar disso, nem todos os impérios europeus viam com bons olhos a crescente influência norte-americana no continente.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

