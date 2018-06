A primeira vitória de Émerson na F1

Hoje faz 41 anos que Émerson Fittipaldi conquistou, em Watkins Glen, nos Estados Unidos, a primeira vitória na Fórmula 1, com a lendária Lotus 72. Foi um domingo de festa para o esporte brasileiro. No mesmo dia, em Santiago, a seleção brasileira de futebol goleou o Chile, por 5 a 1, no amistosos que fez parte das comemorações do 75.º aniversário da Associação de Futebol do Chile. Pelé jogou apenas o primeiro tempo e fez o primeiro gol do Brasil.

Clique nas páginas e relembre como foi a primeira conquista de Emérson na F1

O primeiro lugar na prova assegurou ainda a conquista póstuma do Campeonato Mundial de Pilotos para o companheiro de equipe de Fittipaldi, o austríaco Jocken Ridt, morto havia um mês no circuito de Monza, na Itália.

A atuação do piloto brasileiro mereceu destaque nos jornais da imprensa de todo o mundo, com manchetes do tipo “nasceu um novo astro sul-americano”, e “Fittipaldi entra pela porta grande com apenas 14 meses de prática”, como escreveu um jornal americano.

A última prova de Émerson Fittipaldi foi em Watkins Glen, 10 anos depois da primeira vitória, no dia 5 de outubro de 1980, com um carro construído por ele próprio. Em 1984, Émerson seguiu para os Estados Unidos. Em 1989, era campeão da F-Indy.

