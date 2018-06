A ‘quinta-feira negra’ em 1929 que abalou a economia mundial

24 de outubro de 1929

Foi no fim de outubro de 1929, há 82 anos, que a Bolsa de Valores de Nova York desmoronou-se, vivendo um clima de pânico e histeria que ainda hoje são lembrados. De uma hora para outra, grandes investidores perderam tudo o que tinham.

Os efeitos assustadores começaram a ser sentidos no dia 24, concentrando-se nos dias 28 e 29. Esta ficou conhecida como “Terça-feira Negra”, por ser considerado o dia mais devastador da história de Wall Street.

Em Nova York, houve pânico o dia inteiro. Pessoas corriam de uma lado para o outro querendo vender suas ações. Os boatos tornaram a situação incontrolável. A Bolsa fechou as portas. No final do dia, um prejuízo de quatro bilhões de dólares.



Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito

