A reação Otomana

Propondo-se a atender as demandas italianas em negociações diplomáticas, a Turquia viu sua proposta rejeitada.

Diante do inicio do conflito as forças otomanas em Trípoli não se opuseram à investida italiana, recuaram sem oferecer resistência e sem ameaças à segurança dos civis europeus na região.

Segunda-feira, 02 de outubro de 1911

Pesquisa e texto: Lizbeth Batista

Mas em 02 de outubro de 1911 a batalha na Tripolitânia a batalha estava apenas começando.

Um telegrama vindo de Paris, publicado na mesma edição, dava uma idéia dos motivos do recuo das forças turcas.

