Já faz tempo que ir à praia no Guarujá é um dos programas preferidos dos paulistanos nos feriados. Nesta semana santa não foi diferente. Com os congestionamentos, demorava-se até três horas para chegar à cidade litorânea.

Há 81 anos, com as estradas ainda precárias, a dificuldade para chegar também compensava a diversão, como mostra a edição especial do Estadão em rotogravura do dia 02 de maio de 1930. Bom feriado.

1930

2011