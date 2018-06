Aconteceu em 13 de março

2013- A Igreja Católica anunciava o argentino Jorge Mario Bergoglio como sucessor de Bento 16

1989- O cientista britânico Tim Berners-Lee, do Laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN), na Suíça, apresentava a primeira proposta para a criação da World Wide Web

1984- Morria Jorge Andrade, jornalista, prosador e dramaturgo, autor de peças que marcaram a evolução do teatro brasileiro no século XX como “A Moratória”, “Os Ossos do Barão” (também adaptada para novela de televisão pelo próprio autor), “A Escada”, “Vereda da Salvação”, “Senhora da Boca do Lixo”, entre outras

1979- Luís Inácio Lula da Silva liderava greve dos metalúrgicos no ABC

1979- O prefeito Olavo Setúbal inaugurava a Avenida Paulo VI, ligando a Avenida Brasil à Avenida Sumaré

1964- O presidente João Goulart (Jango) pronunciava o famoso discurso do comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, criticando as classes conservadoras e defendendo a reforma agrária a reforma eleitoral e o direito ao voto do analfabeto

1954- Guerra da Indochina: os vietnamitas atacavam o bastião francês de Dien Bien Phu

1899- Nascia John Van Vleck, físico e matemático norte-americano, Prêmio Nobel 1977

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

