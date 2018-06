Acontecei em 11 de fevereiro

Dia Mundial do Enfermo instituído pelo Papa João Paulo II, em 1992

Dia de Nossa Senhora de Lourdes

2013 – O Papa Bento 16 anunciava renuncia ao pontificado

2012 – Era encontrada morta, em uma suíte de hotel, em Beverly Hills, a cantora Whitney Houston, diva da música pop nos anos 90, aos 48 anos

2011 – Pressionado por protestos, após 30 anos no poder, o ditador egípcio Hosni Mubarak renunciava e entregava o poder ao Exército

1979– Revolução Iraniana: Partidários do aiatolá Khomeini assumem o controle do Irã, no poder , instauram uma república fundamentalista islâmica no país

1964 – Os Beatles faziam primeiro show ao vivo nos Estados Unidos, no Coliseu de Washington

1929 – Benito Mussolini assinava o Tratado de Latrão, formalizando a soberania do Estado do Vaticano, sob o pontificado de Pio XI

1904 – Nascia Amador Aguiar, empreendedor paulista, de origem humilde; fundador do Banco Bradesco, o maior banco privado da América Latina

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |