Aconteceu em 01 de maio

Dia Mundial do Trabalho

Dia da Literatura Brasileira

Há 5 anos (2011) João Paulo II era beatificado pelo seu sucessor, Bento XVI, em cerimônia na Praça São Pedro, seis anos depois de sua morte

Há 5 anos (2011) o presidente Barak Obama anunciava a morte do fundador e líder da rede Al Qaeda, Osama Bin Laden, quase dez anos depois dos atentados de 11 de setembro

Há 10 anos (2006) o presidente Evo Morales decretava a nacionalização de todas as operações de gás e petróleo existentes na Bolívia. As Forças Armadas ocuparam 53 instalações de exploração de hidrocarbonetos controladas por multinacionais, incluindo as da Petrobrás





Há 75 anos (1941) Getúlio Vargas criava a Justiça do Trabalho

Há 100 anos (1916) nascia o ator americano Glenn Ford

