Aconteceu em 02 de maio

Dia Nacional do Ex-Combatente

Há 5 anos (2011) morria o diretor, ator e dramaturgo José Renato Pécora. Fundador do Teatro de Arena, ele é considerado um dos nomes mais representativos do teatro paulista do século 20

Há 5 anos infecção por bactéria matava na Alemanha

Há 10 anos (2006) o banco Itaú anunciava a compra do Bank Boston

Há 15 anos (2001) o presidente Fernando Henrique Cardoso assinava medida provisória extinguindo as Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, a Sudam e a Sudene

