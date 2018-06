Aconteceu em 1 de abril

Dia da Mentira

2009 – Os presidentes dos Estados Unidos Barack Obama e da Rússia, Dmitri Medvedev, concordavam em negociar acordo para redução do arsenal nuclear

1994 – Morria aos 81 anos, Robert Doisneau, fotógrafo francês conhecido por retratar a sociedade parisiense com toques de humor e ironia, autor da famosa foto “O Beijo do Hotel de Ville” (1950)

1989 – Entrava em vigor lei tornando obrigatório o uso do cinto de segurança nas estradas, em todo país

1984 – Lenda do soul, Marvin Gaye, era assassinado pelo próprio pai, em Los Angeles

1969 – Faria Lima inaugurava o primeiro trecho da Avenida Sumaré

1939 – Nascia Ali McGraw atriz norte-americana, estrela do sucesso “Love Story -Uma História de Amor” (1970), ao lado de Ryan O´Neil

1939 – Na Espanha, a Guerra Civil chegava ao fim, com o reconhecimento oficial do governo do general Franco

1934 – São João Bosco era proclamado santo pelo papa Pio XI

1924 – Acusado de liderar golpe, Adolf Hitler era condenado à prisão, na Alemanha

