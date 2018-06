Aconteceu em 1 de agosto

Dia Nacional do Selo, data de publicação do primeiro selo no Brasil, em 1843

Semana Mundial de Amamentação (1 a 7 de agosto)

2011 – O Parlamento de Cuba aprovava a volta da propriedade privada na ilha

2011 – Gilberto Kassab lançava a Nota Fiscal Paulistana

2006 – Israel intensificava ofensiva terrestre no Líbano

2003 – Eram abertos os Jogos Pan-Americanos de São Domingos

2003 – Lula inaugurava o primeiro Centro Educacional Unificado (CEU) de São Paulo

1993 – Entrava em circulação a nova moeda oficial do país, o Cruzeiro Real, substituindo o Cruzeiro

1978 – Olavo Setúbal autorizava desapropriações em 78 áreas na região Oeste para construção de novas estações do metrô

1973 – Morria Walter Ulbricht, líder da República Democrática Alemã (RDA) na época da construção do Muro de Berlim (1961)

1843 – O Governo Imperial determinava a publicação dos primeiros selos do país, a “série Olho-de-Boi”; em 1943, o “Estadão” editava matéria comemorativo de seu primeiro centenário

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

