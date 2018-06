Aconteceu em 1 de agosto

Dia Nacional do Selo

Há 1 ano (2014) a Rússia renovava por mais três anos asilo a Edward Snowden, ex-analista de inteligência americano acusado de traição e espionagem

Há 5 anos (2010) o Primeiro Comando da Capital (PCC) promovia ataques contra a Rota

Há 10 anos (2005) após 23 anos de reinado, morria aos 84 anos, o rei Fahd, da Arábia Saudita. No mesmo dia, era nomeado monarca, seu meio-irmão Abdala, de 81 anos, que comandava efetivamente o país desde 1995

Há 10 anos (2005) começava a campanha sobre o referendo do desarmamento no Brasil

Há 10 anos (2005) o presidente do PL, deputado Valdemar Costa Neto (SP), acusado de envolvimento no esquema do “mensalão”, renunciava ao mandato de deputado para escapar da cassação

Há 15 anos (2000) a Bloch Editores pedia falência, com uma dívida de R$ 250 milhões.

Há 35 anos (1980) acidente matava o piloto francês da Fórmula 1 Patrick Depailler

Há 65 anos (1950) Guerra de Coreia: a 2ª Divisão do Exército e a 1ª Divisão de Fuzileiros dos Estados Unidos desembarcavam na Coreia do Sul

Há 90 anos (1925) era inaugurado, na cidade do Rio de Janeiro, a 1.ª Exposição de Automobilismo, organizada pelo Automóvel Clube do Brasil

