Aconteceu em 1 de julho

Há 10 anos (2004), Luiz Inácio Lula da Silva regulamentava o Estatuto do Desarmamento

Há 20 anos (1994), entrava em circulação o Real (R$), instituído pelo Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, durante o governo Itamar Franco

Há 35 anos (1979), o walkman (Sony), o primeiro aparelho de som portátil, chegava às lojas, no Japão. No país, as vendas foram iniciadas em 1982. Veja anúncio de lançamento veiculado pelo Estadão: prometia uma “revolução do som”

Há 45 anos (1969), era fundada a Gaviões da Fiel, no bairro Bom Retiro, em São Paulo, a primeira torcida organizada do país e a única a se transformar em escola de samba. Em 1995, venceu seu primeiro campeonato no Grupo Especial com o enredo “Coisa Boa é para Sempre”

Há 70 anos (1944), começava a Conferência de Bretton Woods, em New Hampshire, nos Estados Unidos, reunindo representantes de 44 países. Durante o encontro foram criadas duas instituições internacionais: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) ou Banco Mundial

Dia da Vacina BCG contra tuberculose

2013 – Cúpula do Banco do Vaticano renunciava

2004 – Morria o ator Marlon Brando, famoso pelo seu papel em ” O Poderoso Chefão ” (1972), aos 80 anos

2003 – Heloísa Helena (AL) era afastada da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT)

2001 – Luiz Felipe Scolari estreava no comando da seleção brasileira, pela primeira vez, substituindo Emerson Leão

1999 – A rainha Elizabeth II reabria o parlamento escocês em Edimburgo, após quase 300 anos

1999 – As indústrias de bebidas Brahma e Antarctica anunciavam a criação da multinacional AmBev, a maior associação já ocorrida no país entre empresas não-financeiras

1994 – Depois de 27 anos de exílio, Yasser Arafat regressava ao território palestino e formava em Gaza um governo autônomo, a Autoridade Palestina

1974 – O presidente general Ernesto Geisel sancionava lei da fusão do estado do Rio de Janeiro com a Guanabara

1974 – Na Argentina, Isabelita anunciava pela televisão a morte de Juan Domingo Perón, presidente do país, vítima de ataque cardíaco, aos 78 anos

1934 – Nascia Sydney Pollack, ator e cineasta norte-americano. Diretor do filme “Entre dois Amores” (1985), vencedor de 7 Oscars, entre eles o de melhor direção e filme

