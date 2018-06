Aconteceu em 1 de julho

Dia da Vacina BCG contra tuberculose

Há 1 ano (2014) Joaquim Barbosa, juiz relator do processo do mensalão, presidia sua última sessão no Supremo Tribunal Federal (STF)

Há 15 anos (2000) morria Walter Matthau, ator norte-americano, considerado uma das maiores estrelas cômicas dos anos 1960 e 1970

Há 25 anos (1990) a República Democrática Alemã adotava o marco alemão como moeda oficial, reunificando os sistemas econômicos da Alemanha Ocidental e Oriental





Há 25 anos (1990) morria Jean Manzon, fotógrafo e cineasta francês radicado no Brasil que inovou o fotojornalismo brasileiro

Há 30 anos (1985) os últimos 39 americanos mantidos reféns após o sequestro de um Boeing da TWA eram libertados em Beirute

Há 55 anos (1960) referendo aprovava a unificação da Somália, antes dividida pela Inglaterra e Itália

Há 90 anos (1925) nascia Farley Granger, ator norte-americano, protagonista de clássicos de Alfred Hitchcock como Festim Diabólico (1948) e Pacto Sinistro (1951)

Há 95 anos (1920) nascia Amália Rodrigues, cantora portuguesa (no registo de nascimento consta a data de 23 de Julho de 1920, porem existem algumas reservas quanto ao dia exato, a artista adotou o dia 1 de Julho como data de aniversário durante toda sua vida)

