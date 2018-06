Aconteceu em 1 de julho

Dia da Vacina BCG contra tuberculose

Há 5 anos (2011) o Partido Comunista Chinês celebrava seu 90º aniversário em meio à maior onda de repressão desde 1989

Há 15 anos (2001) derrota para o Uruguay marcava a estreia de Luiz Felipe Scolari como técnico da Seleção. No placar, 1 a 0 para o time uruguaio

Há 20 anos (1996) entrava em vigor, no Território do Norte da Austrália, a primeira lei que permitia a eutanásia voluntária no mundo

Há 25 anos (1991) era dissolvido formalmente em o Pacto de Varsóvia, a aliança militar formada pelos países socialistas do Leste Europeu chegava ao fim após 36 anos

Ditadura militar: há 40 anos (1976) o presidente Geisel sancionava a Lei Falcão, que alteração o Código Eleitoral. Leia também: Lei Falcão restringiu propaganda eleitoral

Há 70 anos (1946) nascia o cantor e compositor Alceu Valença

Há 70 anos (1946) Estados Unidos iniciava testes atômicos no atol de Bikini, no oceano Pacífico

