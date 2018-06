Aconteceu em 1 de junho

Dia da Imprensa no Brasil

Há 30 anos (1985), o sistema funicular, localizado em Paranapiacaba, era desativado. O sistema ligava as linhas férreas do planalto paulista com a da baixada santista

Há 1 ano (2014) morria Marinho Chagas, a “bruxa loura”, lateral esquerdo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1974

Há 35 anos (1980) o Flamengo conquistava seu primeiro título brasileiro, ao derrotar, no Maracanã, o Atlético Mineiro por 3 a 2

Há 35 anos (1980) o canal de notícias CNN entrava em atividade nos Estados Unidos

Há 70 anos (1945) era instalado, no Rio de Janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob a presidência do Ministro José Linhares

Há 125 anos (1890) o suicídio de Camilo Castelo Branco, escritor português

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |