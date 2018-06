Aconteceu em 1 de maio

Dia Mundial do Trabalho

Há 75 anos (1940) Getúlio Vargas anunciava, no Estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, decreto-lei instituindo o salário mínimo no país, com o valor de 240 mil réis



Há 55 anos (1960), durante o período da Guerra Fria, o avião-espião U-2, dos Estados Unidos, era abatido sobre a União Soviética.

Dia da Literatura Brasileira, em homenagem ao romancista José de Alencar, nascido nesta data (1829)

Dia de São José Operário, instituído pelo Papa Pio XII, em 195

Há 150 anos (1865) era assinado o Tratado da Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai) contra o Paraguai

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |