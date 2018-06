Aconteceu em 1 de março

Há 105 anos (1910) eram realizadas eleições presidenciais no país, num clima de grande tensão e acirrada disputa entre civilistas (que apoiavam Rui Barbosa), e hermistas (partidários do general Hermes da Fonseca Rodrigues)

Dia da Fundação da cidade do Rio de Janeiro

Dia do Turismo Ecológico

Há 5 anos (2010) ex-guerrilheiro tupamaro, José Mujica assumia a presidência do Uruguai, sucedendo Tabaré Vázquez

Há 145 anos (1870) terminava a Guerra do Paraguai com a morte do ditador Francisco Solano Lopes, em Cerro Corá, e a vitória da Tríplice Aliança – Brasil, Argentina e Uruguai

Há 170 anos (1845) em Ponche Verde (RS), era selada a Paz da Revolução Farroupilha, após 10 anos de lutas

Há 450 anos (1565) Estácio de Sá fundava a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro

