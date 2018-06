Aconteceu em 1 de novembro

Começa o “Novembro Azul”, campanha de prevenção ao câncer de próstata

Dia de Todos os Santos

Dia do Sushi

Há 45 anos (1970) Dom Paulo Evaristo Arns assumia a Arquidiocese de São Paulo

Há 70 anos (1945) nascia Gilberto Braga, dramaturgo brasileiro

Há 90 anos (1925) o arquiteto Gregori Warchavchik publicava o primeiro manifesto da Arquitetura Moderna no Brasil, no Correio da Manhã, do Rio de Janeiro

