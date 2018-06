Aconteceu em 1 de setembro

Dia do Professor de Educação Física

Há 1 ano (2014) morria o arquiteto e designer carioca Sérgio Rodrigues, um dos ícones da arquitetura moderna no País

Há 1 ano (2014) o Brasil lançava com sucesso primeiro foguete movido a etanol

Há 5 anos (2010) ex-sócio de Marcos Valério, Rogério Lanza Tolentino, era condenado a sete anos e quatro meses de prisão

Há 15 anos (2000) era lançada a iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA) durante cúpula de 12 países, em Brasília, comandada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, visando promover a modernização da infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações da região

Há 30 anos (1985) eram encontrados os restos do navio Titanic, afundado em 1912. Clique no link para ver a série especial do Acervo Estadão sobre o naufrágio

Há 35 anos (1980) o IBGE divulgava os dados do Censo Demográfico. O país tinha então 119.061.470 habitantes

Há 45 anos (1970) morria Francois Mauriac, escritor francês, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura 1952

Há 105 anos (1910) um grupo de operários fundava o Sport Club Corinthians Paulista, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. A inspiração veio do clube de futebol inglês Corinthian Football Club que realizou uma turnê pelo Brasil em 1910. Veja também: Os 27 títulos de campeão paulista do Corinthians

Há 140 anos (1875) nascia Edgar Rice Burroughs, autor das novelas de Tarzan

