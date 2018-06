Aconteceu em 10 de dezembro

Dia Internacional dos Direitos Humanos

Dia Internacional dos Direitos dos Animais

Dia do Palhaço

Há 5 anos (2010) o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) declarava patrimônio cultural, o conjunto urbano de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo

Há 5 anos (2010) o dissidente chinês Liu Xiaobo era premiado com o Nobel da Paz

Há 5 anos (2010) o papa Bento XVI assinava decreto autorizando a beatificação da religiosa brasileira Irmã Dulce, conhecida como “o anjo bom da Bahia”

Há 5 anos (2010) o prefeito de Jandira, Braz Paschoalin (PSDB) e seu motorista eram morto a tiros em frente a uma emissora de rádio, no bairro Santa Tereza, no município da Grande São Paulo. Dois suspeitos eram detidos

Há 10 anos (2005) morria o comediante americano Richard Pryor

Há 15 anos (2000) o presidente sul-coreano, Kim Dae-jung, recebia o Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento pela sua constante luta pela democracia, pelos direitos humanos e pela reconciliação com a Coreia do Norte

Há 35 anos (1980) morria o jornalista e compositor David Nasser

Há 100 anos (1915) a Ford Motor Company produzia o carro número 1.000.000

Há 105 anos (1910) o presidente Hermes da Fonseca decretava estado de sítio no Rio de Janeiro e sufocava a revolta dos marinheiro na Ilha das Cobras. O levante aconteceu dias após o final da Revolta da Chibata e ficou conhecido como a segunda revolta

# Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |