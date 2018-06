Aconteceu em 10 de maio

Há 20 anos, Nelson Mandela assumia a presidência da África Sul tornando-se o primeiro negro da história a governar o país

Dia do Guia de Turismo

2013 – A concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera atingia nível recorde. O anúncio foi feito pela NOAA, a agência de ciências oceânicas e atmosféricas dos Estados Unidos

2010 – A Comissão de Ética abria investigação contra o Secretário Nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, suspeito de ligação com a máfia chinesa em São Paulo

2004 – Sem-terra ocupavam sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no Distrito Federal

1899 – Nascia Fred Astaire, bailarino, coreógrafo, cantor e ator de grandes musicais de Hollywood

1789 – Era preso no Rio de Janeiro, o alferes Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes), líder da Inconfidência Mineira, acusado de conspirar contra a Coroa Portuguesa

1739 – Nascia em Guaratinguetá, no interior do estado, Antônio de Sant’Ana Galvão, Frei Galvão, frade franciscano e primeiro santo brasileiro. Fundador do Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência (1774), atual “Mosteiro da Luz”

