Aconteceu em 10 de março

Há 15 anos (2000) em entrevista à Globo, Nicéa Pitta denunciava corrupção na administração do prefeito Celso Pitta, seu ex-marido

Há 70 anos (1945) nascia Wanderley Cardoso, cantor romântico, ídolo da juventude nas décadas de 60 e 70.

Dia do Sogro

Dia do Telefone

Há 10 anos (2005) morria no Rio de Janeiro a atriz Zilka Sallaberry, a Dona Benta da primeira versão do “Sítio do Picapau Amarelo”, aos 87 anos

Há 30 anos (1985) morria Konstantin Chernenko. Assumia o governo soviético Mikhail Gorbachev, escolhido por unanimidade pela Comissão Central do Partido Comunista

Há 35 anos (1980) morria José Américo de Almeida, político e escritor paraibano, autor do romance “A Bagaceira” (1928), aos 93 anos

Há 135 anos (1880) após grande incêndio na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, era fundado o primeiro serviço de bombeiro na capital paulista

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

