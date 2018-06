Aconteceu em 10 de outubro

Dia Internacional das Soluções Climáticas

Dia Mundial da Saúde Mental

2012 – O ministro Joaquim Barbosa, relator do processo do mensalão, era eleito presidente do Supremo Tribunal Federal

2008 – Em sentença inédita, a Justiça reconhecia como torturador do regime militar (1964-1985), o coronel da reserva Carlos Brilhante Ustra, um dos mais destacados agentes dos órgãos de segurança dos anos 70

1973 – Renunciava o vice-presidente dos Estados Unidos Spiro Agnew, após denúncias de sonegação de impostos; Gerald Ford assumia o cargo

1963 – Linus Carl Pauling recebia o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra a proliferação de armas atômicas; também laureado com o Nobel de Química (1954)

1913 – O presidente norte-americano Woodrow Wilson apertava o botão para a explosão do dique de Gamboa, completando a construção do Canal do Panamá; a abertura ao tráfego marítimo efetuaria-se no ano seguinte

1813– Nascia Giuseppe Verdi, um dos maiores compositores de óperas do período romântico italiano

