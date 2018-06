Aconteceu em 10 de setembro

2010 – Acusado de participar de esquema de desvio de recursos, o governador do Pará e candidato à reeleição, Pedro Paulo Dias (PP) era detido na Operação Mãos Limpas, da Polícia Federal

2003 – Morria na Califórnia, o físico nuclear americano de origem húngara, Edward Teller, “o pai da Bomba-H”, aos 95 anos

1998 – Protagonista do filme “Free Willy”, a baleia Keiko era colocada em liberdade, após 16 anos de cativeiro

1988 – A tenista alemã Steffi Graf vencia o US Open e conquistava seu primeiro Grand Slam, aos 19 anos

1988 – Morria o cineasta Joaquim Pedro de Andrade, expoente do Cinema Novo, no final da década de 1950, aos 57 anos

1943 – Exércitos nazistas invadiam Roma

1898 – “Sissi”, Imperatriz da Áustria, era assassinada em Genebra (Suíça), por um anarquista italiano

1808 – Era fundada no Rio de Janeiro, sede do governo, a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro periódico impresso no país

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

