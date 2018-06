Aconteceu em 11 de dezembro

Há 20 anos (1994) Bóris Yeltsin ordenava a invasão militar da Chechênia, república separatista russa

Há 50 anos (1964) Castelo Branco sancionava o Estatuto da Terra

Dia do Arquiteto, do Engenheiro e do Agrimensor, profissões regulamentadas por decreto nesta data (1933)

Dia do Tango, instituído em homenagem ao nascimento do cantor Carlos Gardel (1890) e do compositor Julio De Caro (1899)

Há 50 anos (1964) era assassinado em Los Angeles Sam Cooke, um dos fundadores do soul, aos 33 anos

Há 60 anos (1954) a primeira APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) era fundada no Rio de Janeiro, por iniciativa da americana Beatrice Bemis, mãe de uma criança com deficiência intelectual

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

