Aconteceu em 11 de fevereiro

Há 25 anos (1990) Mike Tyson era nocauteado por James “Buster” Douglas, perdendo pela primeira vez sua invencibilidade

Há 25 anos (1990) ícone da luta contra o apartheid, Nelson Mandela saia da prisão após 27 anos

Dia Mundial da Internet Segura

Dia de Nossa Senhora de Lourdes

Há 2 anos (2013) o Papa Bento XVI renunciava ao pontificado

Há 15 anos (2000) morria Roger Vadim ator e cineasta francês que descobriu e revelou ao estrelado a atriz Brigitte Bardot, aos 72 anos

Há 70 anos (1945) terminava no Palácio Livadia, na estação balneária de Yalta, a Conferência de Yalta. Foi a segunda rodada de conversações entre os líderes das nações aliadas, às vésperas da vitória final sobre as forças do Eixo

Há 365 anos (1650) morria René Descartes, filósofo e matemático francês

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |