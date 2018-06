Aconteceu em 11 de janeiro

Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos

2013 – A França iniciava ação militar no Mali, para conter avanço de terroristas, atuantes no norte do país africano

2012 – Atentado matava quarto cientista nuclear no Irã

1964 – Nascia Patrícia Pillar, produtora e diretora, também considerada uma das mais belas e talentosas atrizes do país

1949 – Iniciava-se na ilha de Rodes conferência entre Egito e Israel, a primeira de uma nação árabe com o estado judeu

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |