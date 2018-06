Aconteceu em 11 de junho

Há 4 anos (2010), começava a Copa do Mundo 2010 na África do Sul, realizada pela primeira vez no continente africano

Há 5 anos (2009), a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciava pandemia de gripe suína

Há 35 anos (1979), morria John Wayne, ator norte-americano, o mais famoso cowboy do cinema, aos 72 anos

Há 40 anos (1974), João Havelange vencia eleições para a presidência da Federação Internacional de Futebol (FIFA)

Dia da Marinha Brasileira, data da vitória da marinha brasileira na “Batalha Naval do Riachuelo”, em 1865

Dia do Educador Sanitário

2012 – Desafiando um câncer, o presidente Hugo Chávez, oficializava candidatura à reeleição

1984 – José Sarney renunciava à presidência do Partido Democrático Social (PDS)

1974 – Morria aos 91 anos, Eurico Gaspar Dutra, militar mato-grossense e primeiro presidente eleito pelo voto direto após o Estado Novo (1946-1951)

1864 – Nascia Richard Strauss, compositor e maestro alemão, expoente da música pós-Romântica

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

