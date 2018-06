Aconteceu em 11 de maio

Há 7 anos, o Papa Bento XVI canonizava Frei Galvão, primeiro brasileiro declarado santo

2010 – A Câmara aprovava o Projeto Ficha Limpa, impedindo candidatura de políticos condenados pela justiça

2010 – A rainha Elizabeth II nomeava primeiro-ministro do Reino Unido o líder conservador David Cameron

2009 – Os Estados Unidos deportavam o ucraniano John Demjanjuk, de 89 anos, acusado de crimes nazistas

2004 – O governo cancelava visto do jornalista do New York Times, Larry Rohter. Ele escreveu uma reportagem sobre supostos excessos alcoólicos do presidente Lula. O texto foi considerado “leviano” pelo Ministério da Justiça

1949 – O Brasil conquistava, pela terceira vez, o título de campeão Sul-Americano de futebol

1949 – O Estado de Israel era admitido na Organização das Nações Unidas (ONU)

1904 – Nascia Salvador Dalí, pintor e escultor espanhol, ícone do Surrealismo

