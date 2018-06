Aconteceu em 11 de setembro

Dia Nacional da Catalunha (Espanha), marcando o fim do cerco a Barcelona e posterior tomada da cidade pelas tropas franco-espanholas, em 1714

2012 – Manifestação pela independência da Catalunha reunia milhares de pessoas, no centro de Barcelona, durante o Dia Nacional da Catalunha (Diada), sob o lema: “Catalunha, novo Estado da Europa”

2012 – A FIFA – Federação Internacional de Futebol divulgava comunicado oficializando o tatu-bola como mascote da Copa do Mundo de 2014

1978 – O piloto sueco Ronnie Petterson morria, um dia após sofrer acidente, na largada do GP da Itália, em Monza

1973 – O presidente chileno Salvador Allende suicidava-se no Palácio de La Moneda, em Santiago do Chile, cercado por tropas rebeldes do general Augusto Pinochet

1963 – Após duas vitórias sobre o Boca Juniors (Argentina), o Santos Futebol Clube conquistava o bicampeonato da Libertadores da América

1903 – Nascia Theodor W. Adorno, filósofo e sociólogo alemão, expoente da Escola de Frankfurt e da filosofia contemporânea

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

